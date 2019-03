Il sonno ha la funzione di riparare il DNA

Dormire è un’attività quotidiana molto importante e vitale per l’essere umano.

Un nuovo studio pubblicato su Nature Communications, effettuato sul pesce zebra, ha confermato che la funzione del sonno è legata principalmente ai neuroni. All’Università Bar-Ilan, in Israele, un gruppo di ricercatori ha scoperto, utilizzando tecniche di imaging 3D, che il sonno è indispensabile per i neuroni per riparare il DNA dentro il loro nucleo.

Lo studio

I fattori che possono danneggiare il DNA dei neuroni sono diversi; tra questi, ad esempio, un processo chimico-fisico, come lo stress, le radiazioni, oppure processi biologici, come l’attività del neurone.

Nei neuroni, ci sono dei sistemi che hanno l’apposita funzione di riparare il DNA attraverso il sonno. I ricercatori, hanno osservato il movimento del cromosoma all’interno dei nuclei dei neuroni di alcuni esemplari di pesce zebra, mentre dormiva e quando era sveglio. Quando il pesce zebra era sveglio l’attività di questi cromosomi era minore rispetto a quando dormiva. La motivazione sta nel fatto che di notte, i neuroni riparano il DNA in modo più efficente ed efficace rispetto a quando il soggetto è sveglio.

Un ricercatore ha paragonato l’attività dei neuroni alle strade: “È un po’ come una strada piena di buche. Le strade accumulano segni di usura, specialmente durante il giorno nelle ore di punta, ed è più comodo ed efficiente sistemarle di notte, quando c’è poco traffico“.