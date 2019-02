Il latte al cioccolato è lo sport drink perfetto. Lo studio

Gli sport drink servono per recuperare sali minerali e liquidi durante la pratica sportiva e gli allenamenti; una ricerca scientifica ha rivelato che sarebbe meglio ricaricarsi con un bicchiere di latte al cioccolato, più nutriente ed economico delle bibite sportive.

La ricerca, pubblicata sull’European Journal of Clinical, in realtà, è una revisione dei precedenti studi effettuati sulle bevande adatte agli sportivi. I risultati sui muscoli sono stati strabilianti: un bicchiere di latte al cioccolato, oltre a dare forza ed energia, riduce l’affaticamento, ha un alto potere idratante e nutriente, abbassa i livelli di acido lattico nei muscoli e regola la frequenza cardiaca.

La ricerca sul latte al cioccolato

Gli sport drink servono a recuperare liquidi ed elettroliti per una veloce ripresa dei muscoli ma il latte, anche da solo, ha più elementi nutritivi; questo contiene vitamine, sali minerali, carboidrati, grassi per ridare energia, proteine per riparare i muscoli. Con l’aggiunta del cioccolato, oltre ad essere una bevanda più gustosa, si ha anche l’apporto di antiossidanti. Gli sport drink, quindi, mancano totalmente di vitamine e elementi nutritivi.

Le ricerche sono state condotte soprattutto su ciclisti e runner. Sebbene non sia certo che il latte al cioccolato sia efficace anche per altri sport, i dati ottenuti fanno propendere per effetti positivi anche per altre discipline. Infatti, la bevanda, bevuta durante l’attività fisica, consente al corpo di allenarsi 6 minuti in più rispetto alle altre bibite energetiche. Poiché il latte al cioccolato è più calorico, si può anche scegliere quello scremato o parzialmente scremato ottenendo gli stessi benefici sull’organismo poiché si riducono i grassi non necessari all’attività fisica.

Grazie a tutte queste proprietà, i muscoli si riparano in meno tempo, assorbono le proteine più velocemente e riescono ad immagazzinare più energie; i ciclisti, infatti, che lo hanno bevuto hanno avuto tempi di recupero inferiori rispetto a chi consumava un normale sport drink.