I cinque sport che fanno dimagrire di più

La bella stagione si sta avvicinando e con essa anche la tanto temuta prova costume ed è quindi inevitabile pensare a come fare per rimettersi in forma. Il primo passo da compiere in questa direzione è sicuramente quello di iniziare una dieta sana, povera di zuccheri e grassi, favorendo invece un apporto proteico; il secondo passo da fare è quello di iniziare a fare un‘attività fisica in modo costante.

Ma tra i tanti sport da praticare ce sono alcuni che consentono di consumare più calorie rispetto ad altri. Tra questi c’è la corsa, non a caso uno degli sport più praticato ed amato, che è possibile praticare all’aria aperta ed è a costo zero. Si calcola in media che per ogni chilometro percorso si consuma una caloria per ogni chilogrammo, ovvero un soggetto che pesa 70 kg consumerà 70 calorie per ogni chilometro percorso. Inoltre bisogna ricordare che con la corsa si mettono in moto tutti i muscoli, da quelli addominali a quelli di gambe e braccia.

Il nuoto è un altro sport da non sottovalutare, è particolarmente indicato per chi vuole modellare il proprio corpo, in quanto con questa attività tutti i muscoli del corpo sono in movimento. Le calorie che si possono bruciare con questo sport sono circa 300 per ogni mezz’ora di attività a un ritmo di media intensità.

Per chi ama gli sport ad alta intensità e non ha problemi con la schiena e le articolazioni, un’altra attività che consente di consumare molte calorie, circa 300 in 20 minuti, è il crossfit. Questo tipo di allenamento richiede molta tenacia, perchè è composto da vari circuiti che vanno dall‘attività cardio, al corpo libero e ai pesi, ma con essa è possibile ottenere dei buoni risultati in breve tempo.

L’aerobica è un altro sport con il quale è possibile consumare molte calorie, fino a 450, a ritmo intenso, in un’ora. Ma a differenza degli altri sport, sopra citati, è considerata un’attività meno completa e stimolante a livello muscolare. L’aerobica è indicata per chi ama fare sport in compagnia e a ritmo di musica.

Infine, il ciclismo o cyclette è anch’essa un attività che permette di consumare tante calorie, circa 550 in un’ora, ma anche in questo caso non è un’attività completa per tutti i gruppi muscolari. Infatti, con questo sport lavorano maggiormente i muscoli delle gambe e in piccola parte quelli addominali.