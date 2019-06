I 9 cibi più ricchi di proteine vegetali, utili per abbassare la glicemia e prevenire il cancro

Le proteine vegetali sono da molti anni considerate un vero è proprio toccasana per gravi patologie come il diabete ed il cancro. Diminuire il consumo di carne rossa infatti, come ricordato dalla Fondazione Veronesi, aumenta notevolmente le chances di aumentare la durata della vita.

Ecco quindi una lista dei 9 alimenti in cui possiamo trovare proteine vegetali in abbondanza.

I pinoli contengono 30 grammi di proteine vegetali ogni 100 grammi, utilissimi, insieme alla frutta secca a guscio (come mandorle, noci del Brasile ed anacardi) a prevenire la sindrome metabolica e diminuire la glicemia a digiuno. La quinoa, coltivata soprattutto in sud America è molto ricca di proteine vegetali ed è considerata un vero e proprio super food insieme alle alghe ed ai legumi, considerati a tutti gli effetti come il cibo del futuro. L’alga spirulina, la quale contiene tutti ed 8 gli amminoacidi essenziali all’uomo, cioè quelli che non sono sintetizzati dall’organismo ma devono essere assunti con l’alimentazione. Secondo studi medici questa particolare alga aumenta anche le difese immunitarie dell’organismo umano Il tempeh, una sorta di formaggio vegetale ottenuto dalla fermentazione controllata della soia e sempre più utilizzato in cucina, contiene 20 grammi di proteine vegetali ogni 100 grammi. I legumi in generale, i quali dovrebbero essere consumati dalle 2 alle 4 volte a settimana, possibilmente insieme ai cereali integrali. I semi di chia, che stabilizzano il tasso glicemico, molto importanti per la salute dell’apparato motorio ed apportano oltre alle proteine vegetali anche molto ferro. Le noci, le quali apportano 14 grammi di proteine vegetali ogni 100 grammi, sono ricche di grassi buoni per l’organismo e secondo uno studio pubblicato sul “New England Journal of Medicine” il loro consumo frequente abbatterebbe di molto il rischio di mortalità. Il tofu, altro derivato della fermentazione della soia, apporterebbe 10 grammi di proteine vegetali ogni 100 ed è ricco di sali minerali come il magnesio, il quale riduce la sensazione di stanchezza. Ottima alternativa ai formaggi di origine animale ricchi di colesterolo e grassi animali. I semi di canapa, anche essi apportano tutti ed 8 gli amminoacidi essenziali come l’alga spirulina e sono ricchi di proteine vegetali, 25 grammi su 100. Questi semi sono anche molto ricchi di vitamina E.

Oltre al consumo di questi 9 super alimenti, bisogna sempre avere una vita sana, variare spesso l’alimentazione e praticare attività fisica tutti i giorni, come un giro in bicicletta o una camminata a piedi.

Utilissimo e molto consigliato anche l’ascolto del parere del proprio medico nutrizionista qualora fossero presenti delle intolleranze alimentari o allergie a particolari alimenti.

Questi nove super alimenti sono utilissimi sia per chi ha scelto un’alimentazione totalmente di origine vegetale come i vegani ma anche per chi mangia anche alimenti di origine animale. I medici infatti consigliano di ridurre il consumo di carne rossa a favore di alimenti di origine vegetale poichè meno ricchi di colesterolo e grassi saturi.