Gelato, eletto dagli italiani re del comfort food

In un periodo di forte ansia e stress come quello che stiamo affrontando ormai da due mesi a causa del Covid-19, per essere felici è importante concedersi qualche coccola di gusto. Una coccola per il palato può essere senza dubbio quella di concedersi un buon gelato.

Il gelato infatti, se mangiato nelle dovute quantità e se si scelgono i gusti giusti, è consigliato a tutte le età e durante tutte le stagioni dell’anno, dal momento che è facilmente digeribile e nutriente. Inoltre, grazie alle sue varianti a base di latte di soia o latte di riso o latte delattosato (cioè privo di lattosio), può essere consumato anche dalle persone intolleranti al lattosio.

Gli esperti ci dicono che il gelato, oltre a stimolare la serotonina (l’ormone della felicità), contiene anche dei nutrienti molto importanti per il nostro organismo, come l’acqua, gli aminoacidi delle proteine, i carboidrati (semplici e complessi), le vitamine (vitamina D, vitamina A, vitamina B2, vitamina C), i minerali (calcio e fosforo) e le fibre.

Secondo un’indagine Doxa, condotta nel 2018 – ma diffusa negli ultimi giorni – e commissionata da Istituto Gelati Italiano (IGI), il 93% degli italiani, indipendentemente dall’età, ama il gelato. Il 48% degli intervistati considera il gelato un piacere che accompagna le cene e i dopocena in coppia e in famiglia, possibilmente con un bel cono (41%) e nel relax della propria casa (56%).

Questi dati sembrano essere confermati da Deliveroo, nota piattaforma di food delivery, che ha registrato un aumento del 58% negli ordini, che arriva oltre al 100% se confrontato con lo stesso periodo dell’anno scorso. Le città che più hanno l’abitudine di farsi recapitare a casa il gelato sono Milano, Roma, Firenze, Cagliari e Bergamo. I gusti preferiti sembrano essere i gusti alla frutta, con il gusto fragola in testa, ma sembrano difendersi bene anche gusti alle creme come nocciola, pistacchio, stracciatella e cioccolato.