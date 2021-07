Fonte Essenziale: l’acqua per il tuo benessere fisico

In vista dell’estate, molti cercano di ricorrere ai ripari perdendo qualche chilo prima di affrontare la prova costume. In tal senso, un valido aiuto ce lo offre la natura: acqua Fonte Essenziale. Povera di sodio, in grado di stimolare la diuresi e di contrastare la ritenzione idrica, bere anche soltanto due bicchieri al giorno di Fonte Essenziale a digiuno appena svegli la mattina, aiuta a favorire la digestione e a depurare fegato e intestino, sgonfiando la pancia e facendoci tornare in forma in maniera naturale, regolando le nostre funzioni fisiologiche.

Che cos’è Fonte Essenziale?

Fonte Essenziale è un’acqua unica nel suo genere, una preziosa alleata per la salute e il benessere fisico. Sgorga dalle Terme di Boario, presso la Val Canonica, nella provincia di Brescia ed è imbottigliata con il marchio Antica Fonte. La sua caratteristica principale è una composizione unica e salutare, grazie alla quale aiuta ad alleggerire apparati importantissimi come il fegato e l’intestino. Viene classificata come acqua minerale di origine termica del tipo Solfato-Calcico-Magnesiaco, grazie all’abbondante presenza di sali minerali. Prima di sgorgare dalla fonte il suo percorso è lungo addirittura dieci anni: attraverso le rocce del Monte Altissimo, l’acqua riesce a purificarsi e si arricchisce di tutti quei sali minerali e quegli oligoelementi che la rendono un vero toccasana per il benessere fisico di ogni genere di persona, uomo o donna, bambino o anziano.

Le caratteristiche principali dell’acqua essenziale

Bere tanta acqua è uno dei consigli più frequenti che ogni medico offre ai propri pazienti, soprattutto quando si tratta di perdere qualche chilo. Con Fonte Essenziale i benefici di un normale bicchiere d’acqua si moltiplicano, perché la sua composizione minerale dà un fondamentale contributo al regolare funzionamento del fegato e dell’intestino. In questo modo, ci si sentirà leggeri e liberi e gli effetti negativi di un cattivo funzionamento dell’intestino diverranno solo un brutto ricordo. Niente più senso di pesantezza e gonfiore, perché Fonte Essenziale è ricca di magnesio e solfati, ma soprattutto ha un alto contenuto di calcio: in un solo litro d’acqua è contenuto il 77% della dose che dovrebbe essere assunta giornalmente. Le caratteristiche organolettiche di quest’acqua risultano ideali per rafforzare le ossa e mantenerle sane. Inoltre, è perfetta per coloro che devono seguire una dieta povera di sodio.

I benefici dell’Acqua Essenziale

Bere con regolarità Fonte Essenziale apporta diversi benefici sia al fisico che alla salute di tutto l’organismo. Basta, infatti, berne due bicchieri al giorno, appena svegli, a digiuno per apportare un prezioso aiuto al fegato e all’intestino. Da una parte, il fegato verrà depurato, migliorandone il funzionamento, mentre, dall’altra, si favorisce una corretta evacuazione. Per questo motivo, Fonte Essenziale è particolarmente consigliata a chi soffre di disturbi da intestino pigro, oppure di pesantezza e gonfiore. La sua azione permette al fegato di agire meglio sull’intestino, migliorando i processi di digestione e regolando la motilità intestinale. Come detto, però, l’acqua agisce anche sul fegato stesso, purificandolo e stimolando la produzione di bile, cosicché venga alleggerito il carico sull’intestino. Gli effetti si potranno vedere nel giro qualche giorno, perché fin dalle prime assunzioni si percepirà una sensazione di benessere e leggerezza, beneficio che si consoliderà nel tempo grazie ad un consumo costante e quotidiano. Essendo povera di sodio, Fonte Essenziale stimola anche la diuresi e combatte la ritenzione idrica, grazie alla quale l’intestino lavorerà meglio e ci si sentirà più leggeri.

La posologia quotidiana

Se si vogliono massimizzare gli effetti benefici di Fonte Essenziale, è importante berla tutti i giorni con regolarità, facendola diventare parte della propria routine quotidiana. Chiunque soffra di pesantezza o di intestino pigro, o desideri iniziare un percorso di depurazione può bere tutte le mattine almeno due bicchieri di quest’acqua a digiuno, per godere dei benefici che apporta, benefici riconosciuti anche dal Ministero della Salute che ha emanato due decreti in proposito. Per sperimentare tutti gli effetti positivi sul nostro organismo è importante però assumere acqua Fonte Essenziale con regolarità e costanza. Fonte Essenziale è ideale a qualsiasi età, sia per i giovani che per adulti e anziani. Con l’età che avanza, infatti, fegato e intestino vengono sottoposti a stress particolari, per cui l’aiuto di Acqua Essenziale potrebbe rivelarsi utile e decisivo per migliorare lo stato generale di salute. La particolare concentrazione di calcio presente in quest’acqua la rende inoltre adatta anche ad un’assunzione in tenera età, contribuendo a un migliore sviluppo delle ossa, (seppur non sia consigliata per sciogliere il latte in polvere) per questo è consigliata anche in gravidanza Per ulteriori informazioni e approfondimenti, potete visitare il sito www.fonteessenziale.it.