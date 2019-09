Festeggiare il compleanno dei bambini è importante, lo dice la psicologia

Festeggiare il compleanno è molto imporatante: lo conferma anche la scienza. Quando si avvicina la data del compleanno del proprio figlio ci si domanda sempre se è il caso di festeggiare il traguardo con un ricevimento. Ci sono mamme felici ed entusiaste di organizzare una festa, e ci sono altre che preferiscono risparmiare tempo e denaro; ma l’essenziale, soprattutto se riguarda i sentimenti di un bambino, non è mai la soluzione migliore.

Anni fa c’erano le feste nel giardino di casa o in salotto, con una decina di compagni di scuola ed i cuginetti, la torta di compleanno fatta in casa e qualche palloncino. Oggi sicuramente è cambiato e spopolano i party a tema: che sia quello degli animali o quello di un preciso cartone animato poco importa, il dettaglio fondamentale è generare una festa indimenticabile ed, inevitabilmente, costosa.

Per i bambini, però, in particolare quelli ancora sotto i dieci anni di età, non sono sempre necessari dei ricevimenti plateali, è importante però dare alla data del compleanno un preciso significato. Secondo la Dottoressa Psicologa Jaqueline Woolley, i festeggiamenti del compleanno per un bambino sono importanti: essi, infatti, influirebbero nella psiche di un bambino sotto molti punti di vista.

Per i bambini, infatti, l’esperienza annuale del cambiamento d’età è importante poichè non esistono cambiamenti fisici immediati o d’impatto; una festa di compleanno, o comunque un festeggiamento mirato, li aiuta ad identificare l’evento annuale che determina la loro crescita rappresentando un elemento per entrarne in contatto.

La routine, e quindi anche le tradizioni familiari, sono importanti nella vita di chiunque, ma soprattutto in quella di un bambino: ne garantisce un senso di sicurezza e di continuità. La celebrazione di un giorno speciale come il compleanno è la dimostrazione della famiglia che si riunisce per festeggiare l’evento; la presenza degli amici, invece, stabilisce e rafforza le relazioni sociali.