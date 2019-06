Dieta del dottor Michael Mosley, 6 chili in meno in 3 settimane

Secondo la dieta del dottor Michael Mosley, medico e giornalista scientifico della BBC, si riuscirebbero a perdere ben 6 chili in sole tre settimane e ciò indubbiamente richiede molti sacrifici, l’alimentazione infatti è strettamente controllata e consiste nell’apportare non oltre 800 kcal al giorno. La dieta infatti è anche nota con lo pseudonimo di “Fast 800“.

Le calorie giornaliere devono essere assunte in 4 pasti, ognuno da circa 200 kcal ed è fondamentale anche il discorso del digiuno intermittente, il quale è lodato da molti per i suoi notevoli benefici. Il dottor Michael Mosley consiglia infatti ai suoi pazienti, di far intercorrere almeno 12 ore tra la cena e la colazione. Se si cena alle ore 20.00 per esempio, bisognerà aspettare le 8.00 per fare colazione.

Si comincia dalla colazione, che rimane sempre il pasto principale della giornata, dove il dottor Mosley consiglia di mangiare un frullato a base di carote e mandorle oppure a base di pere e vaniglia. Per preparare questi frullati esistono degli shake già pronti e quindi è molto comodo e veloce prepararli. Sul suo libro, il medico elenca diverse ricette utili per gli shake e per i minipasti.

Per quanto riguarda lo spuntino invece, il dottor Mosley consiglia di consumare uno yogurt greco amaro con un cucchiaino di miele oppure con una spolverata di carote.

Per il pranzo o la cena si può scegliere sempre tra uno shake o un minipasto e l’alternativa allo yogurt greco sono due uova sode accompagnate da contorno a base di cetrioli freschi. A chi non piacciono le uova sode, il dottor Mosley consiglia di mangiare una scatoletta di tonno al naturale, accompagnata sempre da verdure fresche di stagione, evitando l’eccessivo utilizzo di olio EVO.

Come ogni dieta, anche questa va seguita insieme al proprio medico dietologo, non bisogna comunque trascurare l’attività fisica e bere almeno 1,5 litri di acqua naturale al giorno.