Continuare a dormire o svegliarsi presto per fare sport? Cosa fa bene al nostro organismo?

Fare attività fisica fa indubbiamente bene e molte persone, avendo a disposizione solo poche ore prima del lavoro o degli impegni quotidiani, preferiscono svegliarsi prima e andare a correre o comunque dedicarsi al proprio sport preferito. Ma rinunciare a qualche ora di sonno per dedicarsi all’attività fisica fa davvero bene all’organismo? A questa importante domanda rispondono gli esperti.

Per un stile di vita sano, dormire bene e fare attività fisica, sono entrambe cose essenziali poiché lo sport rinforza e mantiene in forma il corpo, mentre quando dormiamo l’organismo si riposa, ricarica le energie e ripara le lesioni muscolari eventualmente provocate dall’attività fisica.

Una ricerca della Northwestern University di Chicago pubblicata nel 2016 ha evidenziato che i muscoli sono più efficienti e guariscono meglio di giorno, a patto che, durante la notte, l’organismo si sia riposato e ricaricato di sufficienti energie per attivare i processi muscolari.

Quindi privarsi del sonno non aiuta il nostro organismo a rigenerarsi, inoltre, non dormire causa l’indebolimento del sistema immunitario, può fare aumentare il rischio di diabete e problemi cardiovascolari e contribuisce anche all’aumento di peso. Per questo motivo, gli esperti consigliano di dormire per un minimo di 7 ore ogni notte.

Potrebbe essere un bene cambiare abitudini soprattutto per chi va a dormire tardi e si sveglia presto per fare sport, che dovrebbe andare a dormire prima per svegliarsi alla stessa ora e dedicarsi all’attività fisica. Bisogna poi tenere in considerazione il fatto che l’ormone del sonno, la melatonina, diminuisce con il passare dell’età e, quindi, crescendo avremo meno difficoltà a svegliarci presto.

Infine, gli esperti ricordano l’importanza della colazione, che diventa ancora più fondamentale nei casi di sport intenso per far lavorare bene i muscoli e ottenere il massimo dall’allenamento; ma mangiare prima di uscire occupa del tempo, quindi andare a dormire presto ci permette anche di dedicare il giusto spazio al momento della colazione.