Comfort food: frutta meglio del cioccolato

Quando si è stressati o tristi si ricorre spesso al comfort food, sono soprattutto le donne a farlo e si tende a scegliere cibi pieni di zuccheri e di grassi, come nel caso del cioccolato, che non sono per niente salutari e che, anzi, ci fanno accumulare calorie. Da queste ricerche, gli studiosi hanno iniziato a chiedersi se, allora, non sarebbe il caso di scegliere frutta e verdura, alimenti sicuramente più salutari e meno calorici.

Lo studio

I ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell’Università della California, hanno condotto una ricerca su 150 donne sotto stress, ovvero coinvolgendole in un evento in cui dovevano tenere un discorso ad un comitato. Il risultato è stato che nessun cibo ha influito sui livelli di cortisolo (l’ormone dello stress) e attività cardiovascolare, a prescindere dall’aver mangiato cioccolato, frutta, gelato, dolci in generale, verdura o se digiunassero.

Per i nutrizionisti, visti anche questi risultati, è consigliabile “affogare” i dispiaceri e lo stress in cibi più salutari, come frutta e verdura, per salvaguardare il nostro benessere fisico poiché la reazione che scatena il cibo spazzatura è solamente a livello psicologico, ovvero è il cervello ad esserne convinto.

Però, i ricercatori sottolineano anche il fatto che un esperimento del genere, fatto in laboratorio, ha probabilmente dato risultati falsati poiché il vero stress è nella vita quotidiana e la consolazione avviene tra le mura domestiche e in solitudine.

Attività anti-stress e auto-consolatorie

Gli esperti ci dicono di non credere, quindi, che il comfort food combatta davvero lo stress, visto che è solo una sorta di illusione mentale che può anche non portare a nessun risultato.

Questa teoria è confermata da uno studio australiano, pubblicato su Nutrients, dove il 45% degli intervistati hanno riconosciuto di mangiare cibo spazzatura nei momenti di stress pur sapendo che effettivamente non riducono così ansia e stati emotivi alterati.

Numerosi studi scientifici hanno fornito prove sul fatto che, al posto di consumare cibi spazzatura, possiamo praticare delle attività che ci aiutano a combattere realmente lo stress, è il caso dell’attività fisica che, oltre ad essere salutare per il corpo, ci fa produrre endorfine, che contribuiscono al miglioramento dell’umore.

Infine, anche le attività rilassanti permettono al nostro cervello di produrre endorfine, come ad esempio leggere, suonare, guardare un film o una serie tv, dipingere, passeggiare, fare giardinaggio e dedicarsi ad altre attività piacevoli.