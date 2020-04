Come difendersi dalla cosìddetta febbre da cabina durante la pandemia da covid-19

La cosiddetta febbre da cabina nasce nell’800 quando, chi stava male, rimaneva nelle proprie abitazioni. Lo stesso termine febbre da cabina è stato utilizzato molto spesso da quelle persone che dovevano rimanere isolate all’interno delle proprie abitazioni soprattutto durante il freddo inverno. Al giorno d’oggi, con il cosìdetto termine “febbre da cabina” indichiamo le persone che sono costrette a rimanere all’interno della propria abitazione e non dover uscire se non costretti.

Quindi, rimanendo all’interno delle proprie abitazioni, diverse persone possono soffrire della febbre da cabina, che, viene data loro a causa del forte stress a cui sono sottoposte inesorabilmente a causa della noia e della stessa disperazione causata dalla pandemia in atto. Fortunatamente, ci sono diversi modi per riuscire a limitare lo stress causato dalla febbre da cabina nei confronti delle persone più deboli e fragili costrette a rimanere nelle proprie abitazioni.

Metodo numero 1

Riuscire a creare una routine o abitudine. Non è importante il luogo dove la persona si trova, crea comunque una routine. Per esempio preoccuparti di una semplice preparazione e rifacimento del letto dove hai dormito. Il lavaggio dei propri denti oppure una semplice doccia o un bagno. Prepara qualcosa da mangiare buono e salutare per riuscire a mantenerti in ottima forma. Fai dell’esercizio fisico in casa o nel giardino della tua abitazione.

Metodo numero 2

Cambia in qualche modo il tuo ambiente. Sposta per esempio il mobilio che hai in casa o appartamento. Cerca di riprogettare o disegnare nuovamente in qualche modo cercando di cambiare l’ambiente in cui ti trovi. Potrai così riuscire a sentirti maggiormente a tuo adagio, molto più rilassato e riuscire così a non stancarti troppo oppure ad annoiarti della tua abitazione.

Metodo numero 3

Cerca di rimanere attivo sia a livello mentale che soprattutto a livello fisico. Leggi un libro, scrivi o leggi un articolo, ascolta un programma radio che ti piace, realizza un cruciverba o sudoku. Scrivi un post su un social network, fai di tutto per mantenere la tua mente attiva e riuscire così a non perdere la concentrazione. Per mantenerti invece fisicamente attivo, puoi camminare nel tuo spazio che hai disposizione, puoi sentire un podcast, puoi fare un po’ di fitness per mantenerti in forma. Basta che riesci in qualche modo a muoverti.