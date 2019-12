Beve per un anno acqua, miele e limone: la blogger Crystal Davis svela gli effetti miracolosi di questa bevanda

Bere la mattina a digiuno acqua e limone, è considerato un toccasana per il nostro organismo, capace di apportare notevoli benefici alla nostra salute. In molti praticano questo rito in maniera pedissequa, tanto da innescare una serie di dubbi da parte chi si dice molto scettico sui quelli che sono i reali vantaggi di questa bevanda.

Per cercare di fugare ogni dubbio, la poetessa nonché blogger australiana Crystal Davis, ha voluto provare in prima persona gli effetti di questa bevanda, che a detta di chi l’ha provata, è un potente oltre che semplice rimedio naturale.

Così, dopo aver bevuto per anno acqua, limone e miele, la blogger che è diventata famosa sui social grazie ad una rubrica di salute curata sull’Elephant Journal, ha potuto confermare gli effetti miracolosi di quello che in molti reputano un elisir prodigioso, tanto che dopo lo scetticismo mostrato all’inizio del trattamento, ora si è detta completamente “convertita”.

Come da lei dichiarato, durante l’intero periodo di assunzione di questa bevanda, non ha mai contratto “un raffreddore, un’influenza o una qualche malattia gastro-intestinale”. Ma i benefici non si sarebbero limitati esclusivamente ad un mero scudo contro i malanni di stagione. Apprezzabili miglioramenti sono stati notati anche a livello della pelle, del metabolismo e della capacità di digestione.

Infine, il rito mattutino dell’acqua, limone e miele, l’ha di fatto trasformata in una persona più energica e mattiniera che non ha più bisogno del caffè. Allo stesso tempo, quella che lei stessa ha definito una pozione magica, le ha addirittura permesso di dimenticarsi del mal di gola, un disturbo di cui soffriva da tempo e che non riusciva a sconfiggere. “Ora è diventata talmente tanto una sana abitudine che ho iniziato a portare con me miele e limone anche quando sono fuori casa” ha concluso la blogger dopo aver confessato di aver dimenticato ogni tanto di assumere la bevanda che si è comunque rivelata portentosa.