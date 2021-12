Attività fisica a 40 anni: i 5 sport consigliati

L’età non è un limite per fare attività fisica, anzi: per contrastare i disturbi e le problematiche legate al tempo, condurre una vita attiva è indispensabile a qualsiasi età. Tuttavia, ci sono alcuni sport che sono più indicati per chi ha 40 anni e vuole continuare a tenersi in forma.

Sono tanti gli sport da fare che possono essere praticati senza problemi e che costituiscono un toccasana per la mente e il corpo: tra questi sono presenti alcune discipline come la corsa e il ciclismo, praticabili all’aria aperta. Questi sport richiedono rispettivamente solo delle scarpe da corsa adatte e una bici leggera e pratica da utilizzare.

Le linee guida indicano che, in assenza di patologie che limitano la mobilità o influiscono negativamente sulla salute, a 40 anni è possibile praticare attività fisica anche ogni giorno: nello specifico, sarebbe consigliato dedicarsi almeno a 180 minuti di attività aerobica moderata (come la camminata o la bicicletta) ogni settimana, oppure a 75 minuti a settimana di attività più intensa, come corsa, nuoto o tennis, lasciando spazio anche ad attività che lavorano sulla postura e sullo stretching come il pilates e lo yoga.

Nuoto, uno sport completo e dolce per le articolazioni

Il nuoto viene definito spesso come uno sport completo per la sua capacità di coinvolgere tutti i distretti muscolari. Fare attività fisica in acqua permette di eliminare l’effetto della gravità, riducendo l’impatto sulle articolazioni. Il nuovo è uno sport adatto a qualsiasi età!

Corsa: un’attività perfetta a 40 anni

Tra le attività maggiormente svolte dopo i 30 anni, la più comune e semplice tra tutte è la corsa: si tratta di una disciplina che può adattarsi facilmente alle proprie capacità fisiche e che si pratica all’aria aperta. Scegliere dei percorsi immersi nella natura e lontani dal traffico cittadino regala enormi benefici anche per la mente. Tuttavia, per evitare problemi a livello delle articolazioni e dolori, è bene indossare delle scarpe adatte. Sono tanti i modelli di scarpe da corsa uomo presenti sul mercato che possono soddisfare diversi gusti ed esigenze.

Ciclismo

Il ciclismo è uno di quegli sport che una volta praticato, difficilmente viene abbandonato. Fare una bella passeggiata in bici, anche organizzando delle sfide con gli amici, è sicuramente un ottimo modo per mantenersi in forma. Oltre a permettere di bruciare qualche grasso di troppo, aiuta a rinforzare muscoli e articolazioni migliorando anche la funzionalità del sistema cardiovascolare.

Pilates e Yoga, per allungare i muscoli e migliorare la postura

Pilates e Yoga, discipline molto simili, anche se profondamente diverse aiutano a migliorare la postura e a lavorare in modo dolce sulle articolazioni. Inoltre, molti esercizi contribuiscono ad allungare i muscoli e favoriscono un rilassamento generale, sia del corpo che della mente.

Camminata veloce, un’attività adatta a tutti

Sicuramente tra le attività consigliate, specialmente per chi non ama la corsa, c’è la camminata veloce. Basta scegliere un tragitto semplice, preferibilmente immerso nella natura, così da ossigenare bene i polmoni e permettere anche alla mente di rilassarsi, magari da percorrere in compagnia per avere uno stimolo in più. Per godere appieno dei benefici di questa passeggiata a ritmo sostenuto è meglio utilizzare delle scarpe da corsa uomo o donna che siano avvolgenti e in grado di offrire il giusto sostegno al piede su ogni tipologia di terreno.

L’attività fisica fa sempre bene

Questo detto è assolutamente vero: infatti, è importante dedicarsi all’attività fisica in qualsiasi contesto e a qualsiasi età, per mantenersi in forma a lungo. Abbiamo selezionato 5 sport da fare a 40 anni, ma ci sono tuttavia tantissime altre opzioni da scegliere che dipendono dalla propria condizione fisica e dai propri gusti, come il tennis, il Tai-Chi e la palestra.