Alcuni cibi mangiati insieme fanno bene alla salute: quali sono

Ascolta questo articolo

La salute di ogni essere umano, ma non solo, è strettamente correlata al tipo di alimentazione seguita. Gli effetti sul proprio organismo dipendono dalle caratteristiche nutritive del singolo cibo ma non solo: sono fondamentali anche l’associazione e l’associazione con gli altri cibi che comprendono il pasto completo.

Esistono, in particolare, degli abbinamenti che sono un vero e proprio toccasana per il nostro corpo. La docente di Scienze della nutrizione all’Università di Roma Tor Vergata Stefania Ruggeri fa sapere che per migliorare l’assorbimento del beta carotene, precursore della vitamina A, che risulta importante per gli occhi, per la pelle, è importante cuocere le verdure gialle o verdi al vapore o, in alternativa, stufate in padella.

L’abbinamento dei cibi è importante per la salute del corpo

Come condimento è consigliato utilizzare solo olio extravergine di oliva in quanto è quello più salutare. In particolare, però, l’aggiunta dell’olio è consigliata a crudo e solo dopo la preparazione. La professoressa Ruggeri spiega: “Cottura e uso dell’olio migliorano anche la disponibilità e l’assorbimento del licopene, presente nei pomodori e nell’anguria, un antiossidante molto potente che ha un effetto protettivo contro i tumori”.

Se, invece, è necessario assumere più ferro, come ad esempio nel caso delle donne incinte, si può puntare sui cibi che contengono elevate quantità di vitamina C. Grazie a quest’ultima, il fenomeno dell’assorbimento del ferro è “moltiplicato”. In questo caso è consigliato un condimento a base di succo di limone o con frutti vari come fragole, frutti di bosco o arance.

I cibi di derivazione animale contengono le maggiori quantità di “ferro” e l’effetto di quest’ultimo è amplificato se la carne, ad esempio, è abbinata alla verdura. Infine, se invece, è necessario assumere più vitamina D, utile per la calcificazione delle ossa (anche dopo una frattura). Per migliorarne l’assorbimento è importante nutrirsi di magnesio.