Adam Levine: "Lo yoga ha giovato alla mia vita e l’ha cambiata"

Già dieci anni fa Adam Levine, frontman dei Maroon 5, spiegò ai tabloid internazionali di essersi avvicinato ad una nuova ed interessante disciplina: lo yoga. Nel corso degli anni lo yoga ha trovato spazio nella vita di molte star. Si tratta di una disciplina orientale che permette di entrare in contatto con il proprio “io” più profondo e che serve per ritrovare l’equilibrio, la serenità e la concentrazione. Lo yoga però è anche un momento per dedicarsi interamente a se stessi.

Adam Levine lo pratica da anni, traendone grande beneficio nella sua vita quotidiana. Sul suo profilo Instagram si è lasciato andare ad una vera e propria ode allo yoga, dichiarando: “Questa attività è così profondamente diversa per ogni persona che sono sempre stato esitante nel condividere con gli altri quello che rappresenta per me. Tuttavia, questa volta ho deciso di aprirmi a chiunque desideri ascoltarmi. Ha avuto un impatto molto positivo nella mia vita, in tutti questi anni. Non sono mai stato un tipo molto elastico e la mia pratica è piena di errori e imperfezioni. Che è esattamente ciò che rende lo yoga così potente, spingendoti a fare di meglio e contemporaneamente rendendoti soddisfatto per dove sei arrivato”.

Questo è ciò che il cantante ha scritto su Instagram in una didascalia che ha accompagnato una sua foto in cui appare con le mani incrociate dietro la schiena. Come si è detto precedentemente, il cantante si esercita nello yoga da molti anni e ritiene sia una pratica molto utile per trovare la concentrazione e l’equilibrio necessario prima di salire sul palco.

In una vecchia intervista a Women’s Health, Levine aveva raccontato il suo esordio con la disciplina, dicendo che il suo personal trainer gli aveva consigliato di lavorare sulla pratica per risolvere i suoi problemi di elasticità. Durante la prima lezione si sentiva come se qualcuno lo stesse strappando in due e non fu affatto rilassante. Ma ero convinto che se si fosse dedicato a questa attività sarebbe stato sempre più facile rilassarsi e trovare il giusto equilibrio. Proprio così facendo la tortura è diminuita nel tempo.

Ma lo yoga apporta anche altri benefici, di cui il famoso cantante dei aveva già parlato in passato. Sembra infatti che lo yoga non lo abbia aiutato solo nel migliorare la propria flessibilità e le proprie capacità di concentrazione. In passato Levine ha rivelato che questa attività ha infatti giovato anche alla sua vita sessuale, perché sembra che prendere coscienza del proprio corpo possa rendere più facile e soddisfacente anche l’attività sessuale. Quindi, oltre a tutti i benefici risaputi, sembra che lo yoga sia un’ottima disciplina che serve a fare del sesso migliore, o almeno, così ci assicura Adam Levine.