Paperino festeggerà il compleanno nei francobolli italiani

Due anni dopo aver festeggiato a suon di francobolli il compleanno di Topolino, arriva anche il turno di Paperino. Accadrà il prossimo 30 ottobre quando verrà dedicata una serie di francobolli che richiama la produzione e lo sviluppo del fumetto Disney in Italia. L’uscita, che è stata decisa dal ministero, prevede la serie nella tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo”: saranno tutti valori di tariffa “B”, relativa alla spedizione interna di primo porto che, al momento, ha un costo di base 1.10 euro. I francobolli, come tradizione, saranno stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con una tiratura di trecentomila esemplari per ciascuno degli otto francobolli stampati in foglietto.

Curati dalla The Walt Disney Company Italia, con l’ottimizzazione del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le vignette sono tutte illustrate da Giorgio Cavazzano, con Paperino che di volta in volta, in ogni vignetta, si accompagna ad altri personaggi protagonisti.

In particolare, seguendo l’ordine da sinistra a destra, raffigurano rispettivamente: 1. Paperino alla guida della inseparabile e leggendaria automobile targata 313, in primo piano sul profilo dell’Italia; in alto a destra, è riprodotto il logo dell’85° anniversario della creazione di Paperino; 2. Paperino e Archimede Pitagorico, svampito e geniale inventore; 3. Paperino e Nonna Papera, eccellente cuoca, insieme a Ciccio, indolente, incapace e ingordo; 4. Paperino la cui ombra si trasforma in Paperinik, misterioso giustiziere mascherato di Paperopoli che riscatta Paperino dalla sua proverbiale sfortuna; 5. Paperino e Gastone, il papero fortunato all’ennesima potenza, vanitoso ed egocentrico; 6. Paperino e Qui, Quo e Qua, i tre nipotini vivacissimi e intelligenti; 7. Paperino e Paperon de’ Paperoni, detto confidenzialmente Zio Paperone, il papero più ricco del mondo; 8. Paperino e Paperina, l’eterna fidanzata, vezzosa, capricciosa ma molto intraprendente. In ognuno, tranne che nel primo francobollo, è riprodotto, in alto a sinistra, il logo della Disney, mentre in tutti è presente la firma di Giorgio Cavazzano.

Al foglietto, si aggiunge anche un valore racchiuso in foglio singolo, con una tiratura quattrocentomila esemplari, racchiuso in fogli da ventotto.

Oltre a questo, si aggiunge un “francobollo formato grande“, tiraturo in soli sei esemplari non commerciabili riservati rispettivamente in numero di: 1 alla Presidenza della Repubblica; 2 al Ministero dello Sviluppo Economico (di cui 1 al Museo delle Comunicazioni); 1 al Museo dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, 1 a Poste Italiane S.p.A.; 1 alla The Walt Disney Company Italia S.r.l. Il Bozzetto è a cura della The Walt Disney Company Italia S.r.l. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L’occasione sarà degnamente festeggiata nell’ambito di Lucca Comics, dove sarà appoggiato il tradizionale timbro del primo giorno di emissione. A corredo, non mancheranno di certo il bollettino descrittivo e gli altri prodotti correlati a cura di Poste Italiane.