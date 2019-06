L’epoca d’oro del giornalismo italiano in mostra a Ivrea

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Più che una mostra, mi sembra una chicca, una perla che si caratterizza per alcune delle più importanti e brillanti firme del giornalismo italiano, personaggi che sono ancora oggi ricordati per i loro articoli dissacranti. Un'occasione per scoprire da vicino come era il mondo prima del digitale e quali erano gli strumenti del mestiere prima di smartphone, personal computer, tablet e quant'altro.