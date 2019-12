Il "Babbo Natale senzatetto" di Banksy è l’opera più bella del 2019

Un clochard diventa Babbo Natale ed è pronto a partire a bordo della sua magica slitta trainata dalle sue fedeli renne. A Natale tutto possibile, soprattutto quando a creare i sogni è il talentuoso e misterioso Banksy che ha creato l’opera a Birminghan. Lo street artist ha offerto la sua arte ai senzatetto per descrivere la loro triste condizione e per dimostrare che a Natale, periodo di alto consumo, anche chi non possiede nulla di materiale può sognare e al tempo stesso far sognare.

La vera magia del Natale dovrebbe essere la ricchezza dell’anima che non ha nulla a che fare con la materialità, in quanto si contraddistingue solamente per custodire nobili e lodevoli sentimenti. Con tale spirito Banksy, su un muro di mattoni in Vyse Strett, il quartiere delle gioiellerie, ha girato il video della sua opera per poi postarlo nel suo profilo Instagram scrivendo: “Dio benedica Birmingham. Nei 20 minuti in cui abbiamo filmato Ryan sulla panchina, i passanti gli hanno donato una bevanda calda, due barrette di cioccolato e un accendino, senza che lui chiedesse nulla”.

Il clochard si chiama Ryan e viene ritratto mentre beve un drink prima di coricarsi su una panchina, luogo dove ripone i suoi sogni e dove ha sistemato le sue cose per sopravvivere alla gelida notte. Quando la telecamera si allarga, si vede una coppia di magiche renne spuntare sul muro per trainare la panchina, ormai diventata slitta, per portare Ryan (come se fosse Babbo Natale) in un cielo strapieno di lucenti stelle.

Questa creazione, a tema natalizio, è stata considerata l’opera più bella del 2019 perchè pone l’attenzione sulla povertà e sull’emergenza dei senzatetto nel mondo, con lo scopo di svegliare i governi e attivare una politica che si prenda la responsabilità di migliorare la vita di tutte queste povere persone in difficoltà. In Italia sono oltre 51mila i clochard che rischiano di non sopravvivere alle fredde nottate di questo lungo inverno, cosi come segnalato dall’Unione europea delle cooperative (Uecoop). Molte sono le sistemazioni precarie dei senzatetto nelle stazioni, sotto i portici e pure sui marciapiedi e pochi sono i governi che si occupano di tale emergenza.

I clochards sono costretti a sopravvivere in condizioni inumane sotto gli occhi indifferenti dei passanti, ma per fortuna alcuni riescono a regalare loro un sorriso o a condividere con loro un pasto caldo. Banksy, attraverso il suo talento, ha regalato a Ryan un motivo in più per sognare e per sperare in una vita migliore, così da porre l’attenzione sulle condizioni drammatiche dei senzatetto di tutto il mondo, con lo scopo di aprire gli occhi alla politica internazionale affinché si attivi per trovare una concreta e solidale soluzione.