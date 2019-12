Banksy, ancora una volta fa centro nelle emozioni

Banksy, famosissimo street artist dalla reale identità ancora sconosciuta, ha deciso di omaggiare per la prima volta la città di Birmingham, nel Regno Unito, con una sua opera d’arte dedicata ai senzatetto e al Natale. Il murale raffigura due renne che, dipinte a fianco di una panchina creano, insieme, una sorta di slitta immaginaria, su cui il senzatetto diventa Babbo Natale, mentre le sue sacche assomigliano ai pacchetti di regali portati dalla slitta.

Probabilmente non casualmente si è scelto di eseguirla su un muro di mattoni in Vyse Street, il quartiere delle gioiellerie, un quartiere ricco. Lo street artist è solito riprendere le sue opere per poi pubblicarle su Instagram e questa volta, mentre riprende l’ignaro senzatetto che si stende per superare la gelida notte invernale, osserva attentamente il comportamento delle persone che gli passano davanti.

Persone che non si voltano dall’altro lato e che, assolutamente non indifferenti, offrono al senzatetto bevande calde e cibo. Così facendo, Banksy pone l’attenzione sulle condizioni dei senzatetto che, specialmente nei mesi più freddi dell’anno, dormono all’addiaccio non avendo un luogo caldo dove poter trascorrere la notte.

Quello di Banksy risulta essere così un messaggio di speranza per Ryan – questo pare essere il nome del senzatetto immortalato – ma anche per tutti gli altri senzatetto che popolano le città di tutto il mondo, invitando i più fortunati ad essere solidali e a non voltarsi dall’altra parte.

Qualcuno ha poi deciso di aggiungere all’opera di Banksy due nasi rossi alle renne e, anche se non è chiaro il perchè, vogliamo credere che abbia voluto rappresentare due renne Rodolfo, la renna che secondo la fiaba nordica ha una protuberanza così grande e luminosa che è in grado di guidare le altre renne attraverso la nebbia. Chissà che in un’epoca in cui sembra si stia perdendo sempre più in umanità, queste renne ci guidino verso la solidarietà.