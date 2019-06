TripAdvisor, Estate 2019: le mete dei turisti italiani

Il famoso sito di recensioni TripAdvisor, come tutti gli anni, ha pubblicato i risultati del Summer Vacation Destinations Report 2019, offrendoci due classifiche, rispettivamente italiana e internazionale, che mostrano le destinazioni estive più gettonate dai turisti italiani.

Quest’anno gli italiani prediligono il nostro bellissimo Paese. Primeggia tra le destinazioni l’incantevole Isola d’Elba, seguita sul podio da Rimini e Riccione. In classifica anche Vieste e Roma, unica meta non di mare, per chi preferisce un’estate all’insegna della cultura.

Per gli italiani che hanno deciso di passare l’estate all’estero primeggiano le isole greche e spagnole. Al primo posto troviamo Creta e, senza spostarci dalla penisola Greca, abbiamo Santorini al terzo posto e Rodi al quinto. Anche la Spagna vedrà molti italiani nel 2019, infatti Maiorca si aggiudica la medaglia d’argento nella classifica di TripAdvisor, insieme a Ibiza e Minorca, mete principali dei viaggiatori più giovani.

Non ci sarà solo il mare nei programmi estivi degli italiani che varcheranno i confini. Nella top ten ritroviamo due delle principali capitali europee: la piovosa (si spera non troppo) Londra e la romantica Parigi. Anche gli Stati Uniti mantengono il loro primato, la meta principale sarà la Grande Mela, New York City.

Pare proprio che quest’anno gli italiani metteranno mano al proprio portafoglio per permettersi vacanze estive più lunghe. La durata media delle vacanze estive degli italiani si aggira intorno ai 10-11 giorni. Il costo maggiore? Di certo il viaggio.

Gli italiani, fortunatamente influenzati dal clima mondiale e dalle proteste del Friday for Future intraprese da Greta Thunberg, affermano di voler trascorrere una vacanza più ecologica e sostenibile possibile, riducendo drasticamente involucri di plastica, bottigliette, piatti e bicchieri usa e getta. Molte località di mare si sono già attrezzate, non mettendo più in commercio posate di plastica e altri oggetti che potrebbero inquinare le spiagge.