Un orsetto di peluche, appeso al palo di un semaforo di Londra, sta catturando l’attenzione dei passanti; questa volta però, non si tratta di un giocattolo lasciato dai parenti di un bambino morto in un incidente stradale, come spesso accade con fiori e giocattoli ai semafori o sui cigli della strada, ma di un peluche che reagisce con la tosse se l’aria è inquinata.

Secondo una ricerca condotta dal London’s Kings College, sarebbero più di novemila le persone che ogni anno muoiono a causa di problemi respiratori derivanti dal traffico automobilistico. Di qui l’idea di segnalare, in caso di alto livello d’inquinamento dell’aria, il rischio per la salute.

Toxic Toby, l’orsacchiotto che tossisce

La scelta di come far transitare l’informazione dell’aria inquinata è stata realizzata attraverso un orsetto che reagisce alle polveri sottili. A ideare l’orsacchiotto è stato un giovane italoinglese, William Cottam, con la collaborazione di un team di creativi che al peluche avrebbero dato anche un nome, Toxic Toby.

Quando il livello delle polveri sottili presenti nell’aria va oltre il consentito, Toxic Toby reagisce nel più comune dei modi: comincia a tossire proprio come farebbe una persona, mettendo in questo modo in allerta le persone che gli passano accanto. L’orsacchiotto che reagisce alle polveri come un essere umano in realtà è un robot realizzato con una stampante 3D. Il compito di Toxic Toby è quello di analizzare in tempo reale quanto BreezoMeter, un sito web che tiene costantemente sotto controllo la qualità dell’aria, gli invia.

Il problema dell’inquinamento è molto sentito ma non ancora in maniera sufficiente, per questo Toxic Toby, l’orsacchiotto che tossisce, è diventato il protagonista di una campagna di sensibilizzazione ai problemi generati dall’inquinamento. William e il suo team sperano che la gente e i politici considerino seriamente il problema. Toxic Toby ha già una lista di appuntamenti: dopo Londra andrà a Parigi, quindi in Italia, a Roma e Milano, poi negli Stati Uniti.