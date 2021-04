Torino, azione di Recommon e GreenPeace contro Intesa Sanpaolo

Cosa ne pensa l’autore

Giulia Tirabosco - Il greenwashing è una pratica comune che le aziende al giorno d'oggi mettono in atto per attirare clientela, una via facile per mostrarsi amici dell'ambiente solo attraverso la comunicazione d'impresa "green", nascondendo il vero lavoro dell'azienda e millantando politiche interne in realtà non attuate o messe in pratica solo in modo parziale.