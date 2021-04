Si chiama Torched Earth Ale ed è una birra, made in USA, dal sapore disgustoso. Ma perché commercializzare una bevanda dal sapore disgustoso? Semplice, per far assaporare alla popolazione quale gusto potrebbero avere in futuro le birre, visto che, a causa dei cambiamenti climatici, andremo a perdere la maggior parte delle coltivazioni oggi impiegate nella produzione di queste.

È proprio questo lo scopo del birrificio New Brewing di Fort Collins, in Colorado, sensibilizzare la popolazione verso i cambiamenti climatici. Lo scopo di questa birra è comunicare a tutta la popolazione che i cambiamenti climatici porteranno all’estinzione di molte specie, animali e vegetali, e che quindi molti alimenti di oggi dovranno essere fatti con nuovi ingredienti, ingredienti che possano resistere alle temperature estreme di domani.

La Torched Earth Ale, ovvero “Birra della Terra bruciata”, è unfatti prodotta con: dente di leone (in sostituzione al luppolo), cereali resistenti alla siccità (come il miglio) e malti affumicati; di conseguenza la birra ha un retrogusto bruciato ed amaro. È stata pensata ed ideata con i pochi ingredienti che potremo trovare in futuro, nel caso in cui i cambiamenti climatici distruggano le coltivazioni e noi non avremo fatto nulla per trovare delle soluzioni adeguate.

In un futuro dove i cambiamenti climatici devasteranno la Terra: tra forti siccità, scioglimento dei ghiacciai ed aria nociva, non esisteranno più coltivazioni di mais, riso o grano; dovremo dire addio a molti frutti ed anche a molte specie animali. Di sconseguenza la nostra dieta dovrà variare e dovremmo cercare nuovi alimenti di cui nutrirci. Per questo motivo i nostri cibi preferiti e le nostre bevande preferite non saranno più le stesse, dovremo ripiegare su nuovi ingredienti, molti dei quali più poveri di sostanze nutritive e più brutti di sapore.

Se volete provare che sapore avrà la birra di domani affrettatevi a prenotare una, perché questa birra è prodotta in edizione limitata e, nonostante il sapore forte e particolare, sta spopolando tantissimo in America.