Il vulcano Stromboli è tornato a dare spettacolo, e lo ha fatto nella giornata di oggi, quando all’improvviso un forte boato ha scosso l’omonima isola delle Eolie. Improvvisamente dalla bocca del vulcano sono schizzati all’esterno lapilli incadescenti, fumo e lava. Una colata sta scendendo attualmente verso il mare, e non è assolutamente pericolosa per gli abitanti dell’isola. L’onda d’urto provocata dall’esplosione ha provocato anche una frana, che però non ha causato nessun danno.

In questi giorni l’attività del vulcano è molto intensa, almeno secondo quanto riferisce l’Ingv, ovvero l’istituto nazionale di geofisica e vulcanogia italiano. Secondo gli esperti il fenomeno è assolutamente normale, anche perché, bisogna ricordare, che Stromboli è uno dei vulcani più attivi del mondo, così come la vicina Etna. Il boato è stato avvertito distintamente dagli abitanti e dai turisti che hanno cominciato in questi giorni ad affollare l’isola.

Eruzione anche sull’Etna

La spettacolare eruzione a Stromboli è avvenuta a poche ore di distanza da un’altro fenomeno simile avvenuto sull’Etna, che recentemente è tornata a dare spettacolo. Anche il vulcano siciliano ha ammalito tutti con le sue spettacolari fontane di lava, visibili da tantissimi chilometri di distanza.

A Stromboli una gigantesca nuvola nera si è levata nel cielo della piccola isola tirrenica. La colata di lava è scesa lungo un versante deserto del vulcano. La situazione viene comunque costantemente monitorata sia dall’Ingv che dalla sala operativa della Protezione Civile. Per il momento non sembrano esserci particolari criticità.

Le eruzioni vulcaniche sono tra i fenomeni più spettacolari che si verificano sulla Terra. Le popolazioni antiche credevano che esse fossero quasi della manifestazioni divine, e guardavano con rispetto i vulcani. Solitamente le eruzioni a Stromboli non provocano nessun danno a cose e persone e la popolazione locale è abituata a tali fenomeni, che si verificano a cadenza regolare ogni anno. Sulla Rete in queste ore circolano molte foto della nuova eruzione stromboliana.