Sicilia, l’Etna si fa sentire con una nuova eruzione

Cosa ne pensa l’autore

Lucs Goders - Ogni volta che ammiro la bellezza della natura non riesco a non emozionarmi, l'Etna ancora una volta ci ha regalato uno spettacolo meraviglioso e allo stesso tempo ha creato timori. Una manifestazione che ci fa capire soprattutto in questo periodo di cambiamenti climatici che la natura è viva e sta al primo posto.