Si celebra il 50° anniversario dell’Earth Day

Il 50° anniversario dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, quest’anno è celebrato in internet, con l’altissimo coinvolgimento di miliardi di persone che hanno a cuore il tema dell’ambiente e dei problemi che attualmente ne minano l’ecosistema, come ad esempio quello del riscaldamento globale.

Rai Play, sul suo canale streaming, permette di vivere l’evento dalle 8.00 alle 20.00, vedendo intervenire testimoni culturali come Luca Parmitano e Mario Tozzi, dello spettacolo come Pippo Baudo e Flavio Insinna, del cinema come Vittoria Puccini, Anna Foglietta, Edoardo Leo e Valentina Lodovini. Anche la musica fornirà il proprio contributo grazie alla testimonianza di artisti come Dolcenera, Annalisa e Nek, oltre allo sport con la presenza virtuale di atleti come Valentina Vezzali e Fiona May.

È possibile prendere parte attiva all’evento utilizzando anche i principali ashtag simbolo dell’iniziativa: #VillaggioperlaTerra, #EarthDay2020, #CosaHoImparato, #OnePeopleOnePlanet, #iocitengo, #OnePeopleOnePlanet e #focolaremedia. E’ attivo il sito dell’Earthday, che propone numerosi ed interessanti approfondimenti sull’evento: ci si può inoltre divertire grazie ai quiz proposti, che permettono di rafforzare le conoscenze in ambito faunisitco, ambientale e climatico, così come nelle tematiche legate all’inquinamento della plastica nei mari del nostro Pianeta, la deforestazione e la biodiversità, oltre alla delicata questione dell’energia pulita.

Le numerose modalità contributive a questa importante ricorrenza sono davvero ampie: il sito infatti offre la possibilità di osservare la terra in live e poter scoprire dalla mappa mondiale presente, tutte gli eventi digitali proposti in base agli interessi prediletti. Inoltre uno dei consigli che vengono proposti è quello di ispirare gli altri, coinvolgendoli nelle conoscenze apprese e nelle iniziative in atto, diffondendo quindi i contributi e facendo partecipare i famigliari e gli amici.

Importantissima appare inoltre l’innovativa applicazione Earth Challenge 2020, scaricabile sia dai dispositivi con sistema operativo Android che da quelli iOS: grazie a questa opportunità sarà possibile a tutti noi misurare alcuni rilevanti dati, come la qualità dell’aria e l’inquinamento da plastica, contribuendo attivamente in tutte le parti del mondo.