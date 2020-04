Senza le azioni dell’uomo, il mare di Napoli torna a splendere

Il coronavirus è divenuto una pandemia che continua a diffondersi in ogni angolo del globo. A causa di questo virus, le azioni dell’uomo sono diventate molto limitate. Le restrizioni che caratterizzano la nostra vita hanno condizionato anche il mondo che ci circonda. Sono molti i lavoratori che praticano lo smart working, le auto non viaggiano come prima, non si esce ogni giorno e la regola è sempre quella di restare a casa.

Se queste restrizioni ferree ci stanno mettendo a dura prova, è anche vero che la natura ne sta traendo beneficio. In Cina, per esempio, è stata registrata una diminuzione delle emissioni di Co2. Attraverso delle immagini satellitari è stata evidenziata anche una forte diminuzione dei livelli di azoto.

Questi cambiamenti però, non sono visibili sono attraverso accurate analisi, ma basta guardare fuori dalla finestra per scoprire che la natura sta tornando a splendere. A Napoli il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha fatto notare che il mare del golfo, senza l’inquinamento causato dall’uomo, ha un aspetto spettacolare.

In un post pubblicato in rete ha, infatti, affermato “Coronavirus. Il mare del golfo di Napoli è spettacolare. I cittadini mi mandano dei video stupendi“. Un cittadino ha inoltre filmato le acque del lungomare di via Caracciolo sottolineando: “Sembra il mare della Sardegna”.

Nel mare non sono presenti bottiglie di plastica, carte o rifiuti vari. Lo stesso spettacolo si sta ripetendo anche in altre zone d’Italia, come Venezia dove le acque dei canali sono tornate limpide, popolate di pesci, ed i cigni viaggiano liberi senza dover temere delle azioni dell’uomo.

Episodi simili anche in Sardegna, dove sono stati immortalati dei cinghiali che, approfittando delle strade deserte, hanno deciso di fare una passeggiata nelle città. Diversi cigni, non essendo disturbati dai traghetti, si sono avvicinati alla costa regalando scene da film.