Rapporto clima e ambiente: temperature su di 5 gradi entro il 2100, siccità, incendi e povertà

Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Sono preoccupata riguardo il riscaldamento globale, già con Greta Thunberg in auge abbiamo affrontato il fenomeno. Non dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia e ci auspichiamo che la politica faccia qualcosa a riguardo, perchè già avvengono fenomeni di scioglimento dei ghiacciai, inondazioni e incendi e nel nostro piccolo dobbiamo fare qualcosa per preservare la natura e permettere che non avvenga emissione di co2.