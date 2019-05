Previsioni meteo, estate imminente

L’inizio della settimana si presenta ancora con maltempo e precipitazioni su gran parte della penisola e la perturbazione si manterrà almeno fino a metà settimana, a causa di un irruzione di aria fredda proveniente dal Nord Europa, comportando quindi una forte instabilità e temperature in picchiata.

Il maltempo continuerà dunque ad essere presente sull’Italia ancora per qualche giorno, ma sembra che già dalla seconda metà della settimana sarà possibile assistere a delle notevoli schiarite, con rialzo delle temperature, ritornando quindi alle medie stagionali. Il fenomeno sarà giustificato da un promontorio dell‘alta pressione delle Azzorre in direzione del Mediterraneo e dell‘Italia.

Non tutto lo stivale, però, sarà accomunato da questi miglioramenti climatici; pare infatti che il Sud Italia dovrà ancora attendere l’arrivo dei climi estivi, continuando ad assistere ai cali di temperatura che hanno caratterizzato tutto l’andamento della stagione primaverile. Dalle ultime previsioni meteo, infatti, sembra che vi sia uno stiramento dell’anticiclone, tra fine maggio ed inizio giugno, che va dall’Atlantico fino all’Europa centrale ed Orientale, ed inoltre un’area di alta pressione sulla Russia.

In poche parole si assisterà ad un ponte anticiclonico che attraverserà tutta l’Europa, da ovest ad est, e che interesserà parte della penisola italiana. Il sud farà ancora i conti con il maltempo, dovuto ad un fenomeno di bassa pressione, intenzionata a restare ancora per i primi giorni di giugno.

Di fatto l’andamento meteorologico italiano sarà caratterizzato da bel tempo e parziali schiarite al nord, con qualche isolato rovescio pomeridiano sulle Alpi, e tempo parzialmente soleggiato al centro ed in Sardegna, soprattuto al mattino. Il sud sarà caratterizzato da frequenti rovesci e nubi sparse su gran parte del territorio, soprattutto nel pomeriggio, con sconfinamenti sulle regioni costiere.

Per quanto riguarde le temperature, si assisterà ad un rapido aumento con punte sopra la media al centro e al nord, raggiungendo anche i 28°; stessa cosa non si può dire per le regioni del sud, dove le temperature resteranno in media stagionale o sotto la media.