Presto si potrà sostituire il polistirolo degli imballaggi grazie al popcorn

La piaga delle sostanze plastiche usa e getta, che invadono i nostri mari e non riescono a biodegradarsi nell’ambiente, ci sta schiacciando inesorabilmente, anno dopo anno. Tra tutti questi materiali plastici vi è anche il polistirolo, un materiale non degradabile che viene utilizzato negli imballaggi, nell’edilizia e nella creazione di piatti e contenitori monouso.

Il polistirolo, o polistirene, è un polimero dello stilene, che viene lavorato ad alte temperature fino ad assumere la sua forma schiumosa e ricca di bolle d’aria al suo interno, anche detta forma espansa. Purtroppo anche questo materiale è un derivato plastico del petrolio e, anch’esso, non è biodegradabile. Oggi giorno acque e terreni di tutto il mondo sono pieni di piccole particelle di polistirolo, che non solo non si biodegradano ma che inquinano e risultano tossici per piante ed animali.

Per alleviare questo problema, università e ricercatori di tutto il mondo cercano ogni anno nuovi materiali organici ed ecologici per sostituire le plastiche utilizzate oggi in commercio. Tra le tante idee finora elaborate ed in fase di sperimentazione, spicca per genialità e fattibilità, anche in termini monetari, quella dell’università di Göttingen, in Germania, dove i ricercatori sono riusciti a creare un nuovo materiale organico e resistente, adatto agli imballaggi, a partire dal popcorn.

Questo innovativo e nuovo materiale viene creato a partire dai semi di mais già scoppiati, ovvero i popcorn, che vengono quindi ridotti in granuli e che sono poi pressati insieme, formando dei fogli di eco-polistirolo molto simili ai fogli di imballaggio di polistirolo. Questo nuovo materiale è estremamente biodegradabile e riesce a scomporsi nell’ambiente nel giro di poco tempo.

Ma perché proprio i popcorn? I ricercatori, studiando la struttura interna di un popcorn, hanno visto quanto simile fosse a quella del polistirolo ed infatti, come il polistirolo, le caratteristiche di questi nuovi fogli organici sono: proprietà idrorepellenti, resistono quindi all’acqua, e struttura espansa ed ariosa, proteggono dagli urti.