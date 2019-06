Plastica: ogni settimana ne ingeriamo almeno 5 grammi

L’università australiana di Newcastle ha intrapreso un nuovo studio, commissionato dall’assiociazione ambientalista Wwf e le scoperte lasciano stupiti e preoccupati la maggior parte delle persone: senza accorgercene ogni settimana ingeriamo almeno cinque grammi di microplastiche, equivalmete al peso di una carta di credito.

Il problema delle microplastiche non è universalmente conosciuto. Si tratta di microparticelle che si diffondono a partire da pezzi più grandi di questo materiale. La plastica posta in acqua si frammenta; ciò accade per svariati motivi, per l’azione del vento, delle onde, per le alte temperatura, per la presenza di microbi o ancora per l’aggiunta di additivi chimici durante la produzione industriale.

Queste particelle hanno un diametro compreso in un intervallo di grandezza che va dai 330 micrometri e i 5 millimetri. Le microplastiche si diffondono ovunque: nell’aria, nell’acqua, nel suolo e soprattutto nei mari e negli oceani. Questa forma di inquinamento viene perciò assimilata da pesci, mucche, polli, piante e, risalendo la catena alimentare, arriva direttamente sulle nostre tavole.

Secondo l’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il 15-20% delle specie marine che finiscono sulle nostre tavole contengono microplastiche. Si sta indagando sugli effetti che questa “indigestione di plastica” provocherebbe sul nostro organismo, ma si è piuttosto certi nel definirli negativi: le materie plastiche assorbono agenti tossici e cancerogeni direttamente dall’ambiente. Gli inquinanti possono interferire con il sistema endocrino del nostro organismo e provocare alterazioni genetiche.

Ogni chilometro quadrato di oceano contiene in media 63.320 particelle di microplastica e il Mediterraneo è il mare più inquinato, in quanto contiene da solo il 7% delle microplastiche a livello globale. Le microplastiche fanno parte della nostra vita e, magari senza saperlo, ne facciamo un uso sregoalto. Quasi sicuramente si trovano nella maggior parte dei prodotti che le persone utilizzano quotidianamente: dalle creme al make-up, al dentrificio, ai detergenti, per non parlare delle fibre sintetiche di molti abiti.