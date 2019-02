Padova, torna l’iniziativa: "Amiamo, e puliamo, il nostro fiume Bacchiglione"

Il 23 febbraio, a Padova, sarà per molti una giornata dedicata all’ambiente. Lo slogan che accompagnerà l’iniziativa è diretto a precisare l’impegno che da tempo alcune associazioni portano avanti con convinzione: “Amiamo, e puliamo, il nostro fiume Bacchiglione!”. Iniziativa che le amministrazioni pubbliche di Padova, Ponte San Nicolò, Casalserugo, Polverara, Bovolenta e Codevigo hanno fatto propria.

L’ideale del rispetto dell’ambiente è condiviso da molti e proprio per questo è capace di mettere insieme, in una giornata di volontariato, diverse persone, associazioni e amministrazioni comunali. Il ritrovo è fissato per sabato 23 febbraio alle ore 8.45 presso i piazzali di ciascuno dei sei Comuni aderenti, seguono poi i lavori di pulizia degli argini.

I volontari impegnati a rimuovere sporcizia e immondizia saranno resi visibili dalla pettorina di color arancione. Ogni comune si è organizzato per la pulizia di un tratto del Bacchiglione, a tenere uniti i volontari sono le stesse acque del fiume che si snoda per oltre 30 km.

Alle ore 11.45, al termine della mattinata, il gruppo di volontari è invitato in Piazza Aldo Moro, presso il Municipio di Casalserugo. Qui una conferenza presenterà e consegnerà i risultati della raccolta e dell’indagine sulle criticità arginali del fiume Bacchiglione, svolta lo scorso anno dalle Protezioni Civili di Ponte San Nicolò, Casalserugo, Polverara, Bovolenta, Pontelongo e Correzzola. Sarà per tutti un’ulteriore occasione per prendere coscienza di quanto importante sia la tutela dei fiumi.

Il rispetto dell’ambiente in generale e la tutela dei fiumi sono temi che stanno a cuore a molte persone, da qui lo slogan. A proporre l’iniziativa, insieme alle Amministrazioni Comunali, ci sono diverse associazioni: Spiritus Mundi Onlus, Legambiente Pratiarcati di Albignasego, Associazione intercomunale Brenta Sicuro. La giornata si concluderà con un meritato rinfresco.