Nuovo studio rivela che l’inquinamento atmosferico riduce di 3 anni l’aspettativa di vita

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Personalmente credo che la prima cosa da fare per contribuire ad aumentare l'aspettativa di vita sia ridurre drasticamente la quantità di auto a benzina o diesel e implementare quanto più possibile la produzione e vendita di auto elettriche, migliorare le reti dei trasporti affinché le auto diventino sempre meno necessarie, creare sempre più piste ciclabili per incoraggiare le persone a usare la bicicletta, promuovendo uno stile di vita sano ed attivo e lottando così anche contro la sedentarietà. In famiglia non abbiamo più un auto da anni e personalmente, per fortuna, non ne ho quasi mai bisogno, mi sposto a piedi o in autobus, nonostante il quartiere in cui abito non sia ben collegato con il centro della città.