Non solo mobili, Ikea ora vende anche pannelli solari

Sarà anche conosciuto come il Paese dei monumenti e della buona cucina, ma l’Italia rimane per molti il Belpaese, o meglio il Paese del Sole. Anche in ragione di questo diffuso modo di dire, Ikea ha deciso di mettere in vendita nella nostra penisola i suoi pannelli solari. Il potenziale italiano in fatto di energia solare rimane infatti uno dei più alti a livello europeo. Il margine di sviluppo di questa forma di energia rinnovabile è indubbiamente alto, da qui l’intenzione di vendere questi prodotti non è stata affatto casuale.

Dopo aver installato più di 700mila moduli solari che permettono di alimentare le attività dei propri punti vendita, il gigante dell’arredamento ha acquisito una notevole esperienza sul campo, che ha ora deciso di condividere con la propria clientela. Così, dopo essersi imposta grazie alla sua proverbiale attenzione a temi come la sostenibilità e il ricorso a fonti di energia pulite e rinnovabili, la società fondata da Ingvar Kamprad ha deciso di lanciare la serie Solstrale.

Insieme con il partner commerciale Wölmann, in otto store ha già allestito dei corner informativi riguardanti i pannelli solari. L’idea rimane quella di renderli più accessibili non solo a livello economico, ma anche dal punto di vista culturale. Lo spreco energetico, il cambiamento climatico e l’impatto ambientale sono degli argomenti a cui Ikea dimostra di non essere insensibile e che per mezzo della sua storica filosofia, cerca di riproporre ad una fascia di clienti intenzionata a coniugare autonomia e risparmio.

Il fotovoltaico low cost del famoso gigante scandinavo, oltre a prevedere una linea basic e plus che assorbe la luce del sole per produrre corrente continua, offre altresì un sistema di accumulo della potenza che può essere utilizzata durante le ore di assenza di sole.

L’impianto può poi essere adattato a seconda delle esigenze individuali. Sotto questo punto di vista, Ikea segue ogni passo della progettazione e dell’installazione; in più si può contare su una garanzia di 5 anni sull’intero impianto, che salgono a 25 per quanto riguarda i soli pannelli solari.