Nesquik abbandona la storica confezione di plastica gialla in favore del cartone

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Le nuove tendenze in fatto di consumo alimentare sono chiare: non solo il contenuto dei cibi, ma anche gli imballaggi devono essere più “sani”. In gioco c’è la nostra salute, intesa non solo come quello che mangiamo, ma anche come conseguenze in termini d’impatto ambientale. La plastica abbandonata è un grave danno che deturpa l’ecosistema: l’inversione di rotta è dunque un atto dovuto, diversamente non potremo far nulla per contrastare il sempre più temuto disastro ecologico.