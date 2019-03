Nel 2018 è stato raggiunto il nuovo record di consumo di combustibili fossili

Sembrerà un paradosso, eppure mentre si fa largo la richiesta di una maggior attenzione all’impatto ambientale, di pari passo crescono anche i consumi di combustibili fossili. Sotto questo punto di vista, il 2018 segna un nuovo record negativo, certificato anche dall’AIE, l’Agenzia Internazionale dell’Energia.

Per l’organizzazione intergovernativa fondata nel 1974 e con sede a Parigi, i gas serra provocati dalla combustione del carbone e delle altre fonti non rinnovabili, non accennano affatto a diminuire, anzi, nel 2018 la domanda di energia su scala planetaria è aumentata del 2,3%, una percentuale quasi doppia rispetto alla media del decennio precedente.

A destare particolare preoccupazione sono due considerazioni: in primo luogo le energie rinnovabili, seppur in costante ascesa, non sono ancora in grado di assecondare il 50% dell’energia prodotta dai nuovi impianti elettrici. In secondo luogo si scopre che il 20% dell’enorme crescita di consumi è da attribuire alla maggior necessità di riscaldare e raffreddare gli edifici.

Tutto ciò si è tradotto in un nuovo primato di emissioni di CO2, attribuibile per lo più all’India, alla Cina e agli Stati Uniti. La prima economia mondiale ha infatti aumentato del 3,1% le emissioni di gas serra, dimostrandosi una realtà particolarmente energivora. Per far fronte alle esigenze nazionali, il Paese ha dovuto incrementare il consumo di gas (+10,5%) e di petrolio (+2,7%). Giappone ed Europa si sono invece dimostrati più virtuosi, segno che alcune politiche volte a contrastare il cambiamento climatico stanno dando i loro frutti.

Ad ogni modo a non far dormire sonni tranquilli troviamo il carbone. Secondo le stime dell’AIE, un terzo delle emissioni complessive è riconducibile a questa fonte energetica, da sola responsabile dell’aumento delle temperature di 0,3 gradi rispetto all’epoca preindustriale. A continuare ad utilizzarlo troviamo per lo più i paesi asiatici, che anziché decarbonizzare, costruiscono nuove centrali elettriche avvalendosi proprio di questo combustile.