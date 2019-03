M’illumino di Meno: 1° marzo tutti attivi per il risparmio energetico

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Secondo me questa iniziativa è valida e "costa" davvero poco, restituendo in cambio grandi benefici per l'ambiente. Renderla obbligatoria, e non solo per un giorno l'anno, toglierebbe il fascino che essa produce, ma garantirebbe un maggiore beneficio...I monumenti, secondo me, potrebbero, per esempio, essere illuminati solo alcuni giorni l'anno, e si potrebbero adottare iniziative di questo tipo per le piazze e i Palazzi.