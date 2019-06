Meteo, sole e gran caldo con temperature estreme, ma con qualche temporale

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Nulla di nuovo insomma per quanto riguarda il meteo, le temperature si mantengono alquanto stazionarie e per fortuna senza grossi picchi di aumento, ma senza alcun dubbio tenderanno ad aumentare per metà luglio fino alla fine di agosto. C'è da dire infatti che l'estate è letteralmente traslata, in quanto ha tardato ad arrivare e questo sta a significare che anche settembre sarà particolarmente caldo.