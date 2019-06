Meteo, Snai apre le scommesse sulle temperature di ferragosto

Il maltempo ha causato numerosi problemi in tutta l’Italia. La primavera anomala, con temperature al di sotto della media e precipitazioni molto più frequenti del solito, ha recato seri problemi alle coltivazioni. L’azienda Coldiretti ha rivelato in questa giorni: “Dove si sono verificati temporali violenti accompagnati da grandine il fieno è stato steso a terra e reso inutilizzabile, ma anche dove sono ‘solo’ cadute precipitazioni abbondanti è stato impossibile entrare nei campi per effettuare la raccolta”.

Brutto periodo anche per i proprietari dei lidi, che quest’anno, almeno fino a questo momento, non hanno mai potuto mettere in moto la loro attività. I commercianti, invece, chiedono a gran voce di poter anticipare i saldi di primavera. La richiesta, finora, è stata accolta in Sicilia, poiché gli sconti inizieranno il 1° luglio rispetto alla data tradizionalmente prevista per il 6 dello stesso mese.

Il clima assai inusuale di questi giorni ha però scatenato alcuni bookmakers. Il sito “Snai” ha infatti deciso di pubblicare sul proprio portale le quote per la giornata del ferragosto, in cui ogni utente può scommettere sia sulla temperatura minima che su quella massima di quasi tutte le più grandi città di Italia.

Le quote per il ferragosto

Per fare qualche esempio sulle temperature più alte, sembra molto probabile che a Napoli verranno superati i 29.5 gradi, che viene messo a 1.65. Firenze invece dovrebbe essere la città più calda, in quanto l’over 33.5 gradi viene quotato a 1.75. Anche a Bologna viene previsto un clima rovente, dal momento che la probabiltà che si superino i 32,5 gradi viene quotato a 1.75 volte la posta.

Parlando invece delle temperature minime, Torino dovrebbe essere la città meno calda, con l’under che viene messo a 1,85 volte la posta. In seconda posizione troviamo invece Milano, con l’under 1.95 che viene portato a 1,75, mentre l’over a 1.95. Più calda invece Palermo, dove è previsto che la minima non scenda al di sotto dei 22.5 gradi, probabilità data a 1,85.