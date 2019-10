Meteo: ecco come sarà la stagione invernale 2019/2020

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Senza dubbio sta per arrivare un inverno freddo, che probabilmente farà la fortuna delle località sciistiche, le quali aspettano tutto l'anno per aprire le proprie strutture e sperare che vi sia neve abbondante con la quale attirare i turisti alla ricerca di neve per sciare e divertirsi. Si spera solo che non vi siano giornate con piogge troppo abbondanti.