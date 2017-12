L’ultima perturbazione del 2017 colpisce l’Italia intera

Pioggia, vento, gelo e ,come previsto,anche neve caduta abbondantemente in poche ore. La neve è sempre un bel regalo per gli amanti dello sci anche se le raffiche di vento gelido non favoriscono le discese. Ma oltre che la neve nelle località sciistiche, con il passaggio dell’ ultima perturbazione atlantica dell’ anno, è arrivato in genere il maltempo sull’ Italia intera. Maltempo che è atteso nelle prossime ore al suo livello massimo con un peggioramento che ha costretto alcune regioni a diramare l’allerta che sale da gialla ad arancione.

Da ieri, in Liguria, gli intensi acquazzoni stanno flaggellando strade e sottopassi ed è inevitabile il rischio frane. Anche in Emilia – Romagna è emergenza fiumi. Per la protezione civile il pericolo esondazioni è altissimo. Situazione critica che non risparmia nemmeno il Sud. Venti che soffiano a 90km all’ora stanno sferzando le coste tirreniche e sono previste burrasche e mare grosso soprattutto in Campania.

L’ondata di maltempo fa paura a tutti ma soprattutto alle popolazioni che sono state colpiti dalle alluvioni, per esempio quelle della prima quindicina del mese di dicembre tanto che molti cittadini hanno deciso di fare una sorta di turni per controllare direttamente gli argini dei fiumi avendo poca fiducia nelle istituzioni che, a parer loro, danno l’allerta e l’ordine di sgombero tardivamente.

A causa della forte ondata di maltempo, già ci sono i primi danni benchè ancora gestibili. A Roma, per esempio, pare che un grosso albero sia caduto sulla via Flaminia e che, in genere, ci sia stata la caduta di alberi e rami in molte zone della città con anche qualche allagamento.

Addirittura pare che a Napoli, forse per il vento forte, un palo della luce sia caduto, ferendo un ragazzo speriamo non in modo grave. A detta degli esperti però, il calo termico e le perturbazioni saranno di breve durata. Pare infatti che l’anno si chiuderà con giornate che vedranno un clima decisamente più mite.