Lotta contro il riscaldamento globale fallita, emissioni ridotte dell’1% entro il 2030

Cosa ne pensa l’autore

Giulia Tirabosco - Oramai tutti abbiamo preso consapevolezza dell’emergenza climatica e che quella del riscaldamento globale è un’urgenza reale ma soprattutto una piaga devastante e autoinflitta, ciononostante nessuno si sente in dovere di passare all’azione. I Governi per primi fanno promesse che poi non mantengono, perché è più comodo reiterare un modello economico non più conciliabile con l’ambiente che ci ospita.