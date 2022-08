L’ONU approva la risoluzione "one planet one right". Un grande passo avanti nella tutela dell’ambiente

Cosa ne pensa l’autore

Lorenzo Silvestri - L'emergenza ambientale penso che ormai sia sotto gli occhi di tutti noi: cambiamenti climatici, fenomeni meteo estremi, surriscaldamento globale e specie animali e vegetali in pericolo. Sicuramente negli anni sono stati fatti diversi passi avanti, ma abbiamo avuto la dimostrazione che le iniziative e le normative adottate finora non sono bastate. Spero che la risoluzione approvata dall'Onu sia un ulteriore stimolo nell'impegnarsi maggiormente per la tutela dell'ambiente in cui viviamo.