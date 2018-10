L’energia eolica riscalda il terreno, nonostante combatta l’effetto serra

La soluzione ai cambiamenti climatici è, almeno teoricamente, piuttosto semplice: le attività che producono gas serra nell’atmosfera devono essere modificate o eliminate. Bisogna sempre valutare i benefici quanto i costi delle tecnologie ed è ovvio che non tutte le alternative ai combustibili fossili sono ugualmente convenienti. Oggi sappiamo però che le turbine eoliche, per esempio, possono alterare le temperature locali.

Lee Miller e David Keith di Harvard hanno provato a colmare le lacune nelle nostre conoscenze simulando un possibile scenario in cui gli Stati Uniti producono tutta la loro elettricità con l’energia eolica e chiedendosi cosa cambierebbe se si sostituissero i combustibili fossili con l’energia eolica.

L’effetto delle turbine eoliche

Per scoprirlo, Miller e Keith hanno realizzato un modello climatico ad alta risoluzione degli Stati Uniti. Nella zona centrale, dove i venti sono più forti, hanno installato un numero sufficiente di turbine virtuali atte a produrre quasi mezzo terawatt di elettricità, che risponderebbe al 100% dell’attuale domanda statunitense. I risultati della loro simulazione hanno dimostrato un aumento della temperatura di circa 0,2°C con le turbine in funzione e, addirittura, di 0,5°C all’interno della regione ospitante la turbina; risultati del tutto simili allo scenario che viene a crearsi nel mondo reale all’interno dei parchi eolici.

Il cambiamento di temperatura è maggiore durante la notte e minore durante il giorno, poichè il riscaldamento prodotto dal Sole ha la meglio sull’influenza delle turbine. Di notte, invece, le turbine aiutano a miscelare l’aria più calda verso la superficie di raffreddamento. Mentre l’aumento di temperatura causato dalle turbine è specificamente locale, il beneficio di una riduzione delle emissioni di gas serra viene percepito a livello globale. Inoltre l’effetto locale di una turbina termina quando la si spegne, mentre il riscaldamento causato dai gas serra si accumula costantemente e ha una durata secolare.

Il riscaldamento globale provoca, tra le altre cose, una serie di cambiamenti per quanto concerne le precipitazioni, i valori termici e i modelli meteorologici estremi, oltre alla formazione di elementi negativi, quali l’acidificazione degli oceani o le sostanze inquinanti, che hanno un impatto diretto sulla salute umana. I ricercatori sottolineano che la sostituzione delle turbine eoliche con i pannelli solari avrebbe probabilmente un effetto decisamente minore sul riscaldamento locale, in quanto i pannelli influenzano le temperature in modo molto diverso.