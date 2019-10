L’aereo è il mezzo di trasporto più inquinante: emette il 2% di tutta la CO2 prodotta nel mondo

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - È chiaro che nel momento in cui si vuole rinunciare al petrolio e al carbone, ogni processo produttivo deve essere rivisto, così come l’intero sistema dei trasporti. Gli aerei sono dei mezzi molto comodi ma, così come oggi concepiti, anche particolarmente inquinanti. Ridurre il loro impatto sull’ambiente è un obbligo che non possiamo più procrastinare.