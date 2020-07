La scatola della TV Samsung diventa una cuccia per gatti

Sempre di più ci rendiamo conto di quanto sia importante il benessere del nostro ecosistema, per questo motivo sono tante le aziende che puntano verso il riciclo dei materiali e l’ecosostenibilità, al fine di dare una nuova vita a tutti quei materiali che diversamente diventerebbero solamente rifiuti ed ulteriore inquinamento per il nostro pianeta.

Anche Samsung, la nota azienda multinazionale sudcoreana, procede su questa strada puntando sul nuovo packaging per la gamma Lifestyle Tv. Si perché tutte le scatole delle sue televisioni sono ecosostenibili, completamente riciclabili e modellabili al fine di potergli permettere di avere una seconda vita. Le scatole potranno infatti diventare una cuccia per cani o gatti, tavolini o dei portariviste da mettere in salotto.

La novità è stata annunciata poche ore fa proprio dalla nota azienda sudcoreana e prenderà il nome di Eco-Packaging. Le nuove scatole ecologiche al momento saranno lanciate sul mercato solamente con alcuni modelli specifici, ovvero la gamma Lifestyle Tv che comprende la linea Sero, Frame e Serif.

Samsung non punta soltanto nella semplicità di riciclo di queste confezioni ma anche sul loro riutilizzo, al fine di diventare degli oggetti che possono avere una seconda vita. Sulle scatole sono presenti delle linee guida che consentiranno agli acquirenti di modellare la scatola per creare ad esempio una cuccia o un tavolino.

Chi invece si sente più creativo, potrà scaricare tramite un codice QR inserito nel manuale di istruzioni, una guida su come realizzare altri oggetti riutilizzando proprio le scatole dei televisori. Questa importante novità che prevede il riciclo creativo del cartone ha permesso a Samsung di aggiudicarsi il premio all’innovazione durante il CES 2020.

“I consumatori comprano più facilmente marchi con cui condividono i loro fondamenti e valori” – sono le parole del dirigente Samsung Kangwook Chun – “Con il nostro nuovo sistema di packaging, siamo sicuri di offrire ai nostri clienti una nuova esperienza che ha il rispetto dell’ambiente come punto centrale”.