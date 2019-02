La promessa di un petroliere pentito: “Pulirò gli oceani dalla plastica”

Cosa ne pensa l’autore

Rita Serretiello - Sono contenta che un miliardario dia il suo sostegno per pulire i mari, come già altri prima di lui si sono impegnati in questa difficilissima battaglia contro la plastica e, in generale, contro l'inquinamento. Il progetto di questa nave è bellissimo, perché permetterà di svolgere diverse buone azioni contemporaneamente: monitorare la situazione dei mari, ripulirli dalla plastica, fare ricerche su nuove soluzioni contro l'inquinamento e dare la possibilità agli studiosi di fare ricerche in questo ecosistema così immenso ma delicato. Spero che molti altri prenderanno spunto dal suo esempio per costruire altre navi pulitrici.