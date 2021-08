La corrente del Golfo sta collassando a causa dei cambiamenti climatici

Cedimenti strutturali quelli che stanno avvenendo nelle correnti del Golfo, cioè L’ insieme della corrente nord-atlantica, è una potente corrente oceanica calda dell’emisfero boreale, presente nell’Oceano Atlantico Settentrionale. Nasce nel golfo del Messico trasportando acqua calda tropicale verso il nord dell’Atlantico. Tale corrente è di vitale importanza per la mitigazione del clima dei paesi europei che si affacciano sull’oceano Atlantico: Portogallo, Spagna, Francia, Irlanda, Gran Bretagna e Islanda, con la sua influenza che si estende fino alla Scandinavia e oltre. Ha subito una brusca frenata, come se il clima avesse subito un brusco rallentamento.

Tutto è dovuto ai cambiamenti climatici, e a ciò che sta causando l’uomo, aumentando l’effetto serra naturale e rilasciando gas nell’atmosfera, se si dovesse fermare avverrebbe un brusco calo termico in Europa, fino ad una siccità in Africa senza precedenti, maremoti, alluvioni, e l’innalzamento dei livelli del mare, sarebbe a serio rischio anche la Foresta Amazzonica e l’Antartide.

Secondo gli scienziati che hanno pubblicato il tutto sulla rivista scientifica Nature Climate Change, il problema sarebbe di proporzioni apocalittiche, ma non possono stabilire quando e come avverrà, anche se ammettono che è instabile. Il ricercatore Niklas Boers, che lavora per il Potsdam Institute for Climate Impact Research, in Germania, afferma che bisogna assolutamente combattere l’inquinamento atmosferico che è la prima causa dell’emissione di gas serra nell’aria.

La vita sulla Terra non sarebbe più la stessa e dovremmo aspettarci una nuova glaciazione, tutto ciò avviene a causa del consistente scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia, che rilasciandosi nell’Oceano rallentano il flusso delle calde acque salate.

La commissione Ue sta già provvedendo a una nuova neutralità carbonica, smettendo di produrre auto a benzina, ma già tra decenni il clima potrebbe subire modificazioni se non si interviene prontamente, e sembra che gli animi si stiano sollevando per il crescente problema e qualcosa stia cambiando.