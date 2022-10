Italia nella morsa del caldo, arriva l’anticiclone di Halloween

Ascolta questo articolo

L’estate meteorologica continua a proliferare, dopo l’ottobrata è in arrivo una novembrata senza precedenti, per il ponte di Ognissanti è in arrivo l’anticiclone africano Monster che porterà temperature superiori di dieci gradi centigradi in Europa, in Polonia, Germania Francia e in Italia, la stagione sciistica non può iniziare per mancanza di neve dove i monti soffrono il caldo con temperature di 18 gradi.

Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, prevede una fase eccezionale sul continente, coprirà tutte le nazioni dall’Inghilterra all’Ucraina, dalla Francia alla Lituania, compresa gran parte della Scandinavia. In Sicilia ci saranno punte addirittura di fine agosto tra 32-34 gradi e le persone torneranno al mare.

Solo l’estate del 2003 c’è stato un record storico così prolungato di caldo, Tra sabato e domenica avremo ancora picchi di 30-32 C in Francia, ci sarà la presenza però di nebbie in Pianura e soprattutto in montagna, siamo a 5 mesi e mezzo di caldo anomalo nordafricano in Italia, in altre parole quasi metà anno è risultato estivo.

In particolare sabato con l’arrivo dell’anticiclone sole e caldo al centro nord Italia, e fino ai primi di Novembre non ci saranno cambiamenti significativi, per ora i meteorologi a breve termine non possono determinare l’arrivo della stagione vera e propria autunnale, è innegabile che i cambiamenti climatici hanno portato a sbalzi termici con temperature simili ai tropici.

Come già avvenuto nelle Marche, il caldo estremo, quando arriverà il freddo e le prime pioggie potrebbe portare a eventi estremi come le alluvioni, problemi anche con la siccità e con l’agricoltura dove i raccolti potrebbero non essere prolifici, d’altronde Greta Thunberg aveva avvisato che prima o poi tutto questo sarebbe successo, si spera nel breve termine che le temperature tornino nella media stagionale e ci sia un vero e proprio assaggio di autunno a due mesi dal Natale.