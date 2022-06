Italia, maltempo in agguato con grandine e temporali: ecco dove

Ascolta questo articolo

Nonostante l’arrivo dell’anticiclone africano Scipione, che ha sensibilmente innalzato le temperature in tutta Italia, non si escludono nel pomeriggio un ritorno alle piogge. Ormai in tutta la Penisola l’estate sembra essere già arrivata, in questi giorni le temperature hanno toccato picchi di oltre 40°C, specialemente nel centro-sud.

Tanti italiani hanno già deciso di prendere d’assalto le spiagge, ma occhio alle brutte sorprese. E’ possibile che già nella giornata odierna in molte zone d’Italia il maltempo prenda il sopravvento con temporali sparsi e possibili grandinate. L’anticiclone africano iniziarà a mostrare i primi segni di cedimento: ecco dove soprattutto.

Maltempo in arrivo

Il clima tipicamente estivo di queste ultime settimane potrebbe subire presto una lieve battuta d’arresto in alcune zone d’Italia. Nella giornata di oggi, domenica 5 giugno, l’arrivo di correnti atlantiche potrebbe scalzare l’azione dell’anticiclone africano e portare presto a maltempo soprattutto in alcune regioni del nord.

Se al centro- sud il clima si presenterà soprattutto torrido, con temperature intorno ai 40°, in quasi tutte le regioni nel nord ci si aspetta un clima più incerto con precipitazioni sparse e possibili grandinate. Ecco cosa ha rivelato il bollettino della Protezione Civile: “Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su tutte le regioni settentrionali, ad esclusione delle coste liguri e dell’Emilia-Romagna sud-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie nelle ore centrali della giornata“.

Già nel pomeriggio di ieri era giunta qualche avvisaglia di maltempo soprattutto nel settore alpino, con lievi fenomeni piovosi poi rientrati subito in serata. Se il bollettino della Protezione Civile si rivelerà fondato, sarà soprattutto oggi che il maltempo interesserà con più forza molte regioni del nord Italia. Nelle regioni del centro-sud, invece, si potrà continuare ad apprezzare un clima già tipicamente estivo rilassandosi in spiaggia. A metà della prossima settimana è possibile che le correnti atlantiche si spostino anche nel meridione, causando anche qui maltempo e pioggia.